Bologna Saputo pronto a incoronare il sesto tecnico Blitz a Casteldebole e summit con i dirigenti

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Il dopo Thiago sarà Vincenzo Italiano? O Raffaele Palladino? E se invece fosse un mister X che in dirittura d’arrivo sbaraglierà tutti? Aquesti sono giorni di attesa e riflessione. Lo sono anche per Joey, che dopo aver incassato giovedì il gran rifiuto di Motta prima è rientrato a Montreal per impegni personali e poi lunedì era di nuovo a, dove è rimasto fino a ieri quando è salito di nuovo su un volo per il Quebec. Chiaro il senso deldi due giorni sotto le Due Torri: confrontarsi con gli uomini dell’area tecnica, nonché con il capo azienda Fenucci, e apparecchiare il tavolo per la scelta del nuovo allenatore.e gli allenatori: facciamo un po’ di conti. Considerato che quando a ottobre 2014 sbarcò aneldi Tacopina l’allenatore, scelto da Guaraldi, era Diego Lopez quello che si insedierà nei prossimi giorni sarà il settimodella gestionee ilscelto da Joey.