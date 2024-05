Fonte : anteprima24 di 30 mag 2024

L’attività si è conclusa con l’arresto in flagranza del responsabile e il sequestro dell’autocarro e del carico. it. . L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire il consistente quantitativo di sigarette confezionate in stecche, stipate in decine di involucri di cartone, pronte per essere immesse sul mercato.

Blitz nel Napoletano sequestrati 1800 chili di sigarette di contrabbando