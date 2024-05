Blitz nel campo nomadi di Castel Romano il sindacato | ‘I vigili vanno riconosciuti come Forza di Polizia’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unche ha preso il via alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 30 maggio, neldisulla Pontina e che vede impegnati in una maxi operazione congiunta Questura di Roma e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. La maxi operazione neldi– foto di repertorio – Ilcorrieredellacitta.comI controlli a causa delle tensione registrate negli ultimi giorni Un’attenzione che nasce anche dalle tensioni registrate nei giorni scorsi, a causa delle nuove disposizioni da parte del Comando del Corpo, di controllare quotidianamente i veicoli in entrata ed uscita dei residenti. Ed è così che nelle attività di oggi, tutt’ora in corso, sono impegnate oltre 100 unità delle due forze. Il Sulpl esorta interviene sull’impegno profuso dai caschi bianchi Sull’impegno profuso dal personale intervenuto per questo ennesimo controllo è intervenuto il SULPL,Unitario Lavoratori Polizia Locale, che dà voce al SegretarioAggiunto Marco Milani, il quale dichiara: “Non passa ormai giorno senza che i caschi bianchi romani, vengano impiegati in veri e propri servizi di Ordine Pubblico, senza che però alle donne ed agli uomini che vi partecipano, venga riconosciuto lo status, le garanzie, le tutele per non parlare della relativa indennità giornaliera didi Polizia”.