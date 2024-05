Blitz di Alia contro i rifiuti abbandonati | Lasciati da un incivile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prato, 30 maggio 2024 – “Ritiro in corso. Lasciato da un!”. Con questo avviso, stampato su un appariscente adesivo giallo e nero, apposto suiarriva anche a Prato, fra le azioni del progetto “Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro”, l’azione di ‘guerrilla marketing’ diMultiutility. Azioni di comunicazione non convenzionale,gli atti incivili compiuti da chi lascia iper strada, disinteressandosi della pulizia e del decoro del territorio. Nella provincia di Prato il fenomeno degli abbandoni appare in netto miglioramento, anche grazie all’attività dillo degli ispettori ambientali di, alle campagne di sensibilizzazione in corso ed alla collaborazione dei cittadini, ma è importante ricordare che l’attenzione deve sempre restare alta su questi temi e che serve un impegno collettivo per scoraggiare comportamenti sbagliati.