Bisseck | Prima dell’Inter potevo andare altrove! Un momento chiave

(Di giovedì 30 maggio 2024)è il protagonista di una lunga intervista dove non ripercorre solo l’ultima stagione, ma anche il resto della sua carriera. Il difensore, parlando con Transfermarkt, rivela come sarebbe potutoin un altro campionato. L’OPZIONE – Yannpoteva giocare in Bundesliga anziché all’Inter: «Sarebbe stato un passaggio logico dopo aver fatto una buona stagione in Danimarca. La Germania è vicina, ha senso trasferirsi lì se sei uno dei migliori della Superligaen. Mi ero convinto di ritornare a casa, se ne parlava da tempo, anche dall’inverno. La mia famiglia era già entrata nell’ottica che andassi all’Eintracht Francoforte, con cui mio padre aveva avuto buoni colloqui con i responsabili del club. La voce sull’Inter mi è arrivata in ritardo, ma le cose stavano procedendo meglio del previsto.