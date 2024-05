Bimbo negroide | si dimette Cristian Pasolini segretario della Lega a Mantova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)– Dopo le polemiche sono arrivate le scuse e le dimissioni. Ildiha lasciato il proprio incarico dopo la bufera causata dal post social in cui definiva '’ undi colore che aveva partecipato all'inaugurazione di una palestra accanto al sindaco diPalazzi. A darne comunicazione, con una nota, è ilprovinciale Antonio Carra. "In sintonia con la segreteria regionale- si legge nella nota - , prendiamo atto e accettiamo le dimissioni, giunte questa mattina, dal ruolo disezionedidia seguito dei recenti fatti di cronaca conseguiti al post pubblicato dalcittadino che rappresenta una sua personale posizione e non quella del movimento.