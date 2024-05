Bimbi allergici al cibo | al Sant’Orsola 2 000 in cura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Duemila bambini visitati nell’ambulatorio e nel day hospital dell’Allergologia pediatrica delnel 2023. Nei primi quattro mesi dell’anno in corso "a fronte dell’aumento delle richieste di visite allergologiche sono state potenziate alcune attività con aumento nel primo quadrimestre del 22 per cento delle prestazione più complesse rispetto al medesimo periodo dello scorso anno", sottolinea il professor Marcello Lanari, direttore della Pediatria del Policlinico. "Le manifestazioni delle allergie alimentari hanno uno spettro molto vasto – spiega Arianna Giannetti, responsabile ambulatorio Allergologia pediatria del–. Nel 90 per cento dei casi c’è un coinvolgimento della cute, quindi rossore, prurito ma anche del cavo orale, dell’apparato gastrointestinale con vomito e diarrea, dell’apparato respiratorio e di quello cardiovascolare, fino allo svenimento e alla sincope.