Bimba di tre anni cade dal balcone di una palazzina in Brianza Trasportata all’ospedale di Bergamo è gravissima

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una bambina di 3e mezzo è caduta daldi casa, al secondo piano di unaa Costa Masnaga (Lecco). Laha subito forti traumi ma senza perdere conoscenza.in elicotterodiversa in gravissime condizioni. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la piccola era stata lasciata momentaneamente sola, quando è avvenuto l’incidente. La madre era al lavoro mentre il padre e era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, al ritorno da scuola. Laè riuscita ad avvicinarsi alndo poi dal secondo piano. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale e della locale stazione, per ricostruire nel dettaglio ogni aspetto della dinamica dell’incidente.