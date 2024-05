Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

Su X è diventato virale un video, pubblicato da Gianluca Torre, in cui la cantante chiede una mano per trovare casa a Milano: “Cerco casa a Milano, – dichiara Big Mama – qualcuno mi può aiutare per favore?”.

Big Mama non trova casa a Milano e intervengono gli agenti di Casa a prima vista | Sistemeremo anche il tuo cagnolino