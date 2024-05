Biathlon L’Italia comincia la preparazione al 2024-25 con una sola parola chiave ovvero Continuità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) La scorsa settimana, la Fisi ha annunciato la composizione delle squadre nazionali diper la stagione-25. Si tratta di un mero pro-forma, in quanto il concetto stesso di “squadra nazionale” è ormai superato dall’evoluzione dei fatti. I gruppi di lavoro sono trasversali. L’occasione è comunque propizia per fare il punto della situazione. Laè “”. Non ci sono stati ritiri di rilievo e lo staff tecnico è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla passata stagione. Gli unici dubbi riguardavano il proseguimento della carriera agonistica di Dorothea Wierer. La trentaquattrenne altoatesina ha però sciolto qualsiasi riserva nelle scorse settimane, confermando la volontà di proseguire sino a Milano-Cortina 2026.