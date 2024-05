Bevono tè a scuola e si sentono male 8 intossicati a Cesano Maderno

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

Un insegnante e 7 ragazzi dell'Istituto Ciofs disono stati portati in ospedale oggi nel primo pomeriggio per una sospetta intossicazione alimentare. Areu segnala l'intervento di tre ambulanze e un'auto medica nella sede dell'Istituto di formazione professionale di via De Gasperi.