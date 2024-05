Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Il giocatore, che gode di uno status da Nazionale, non starà di certo in Serie B e ci sono. Berardi lascerà il SASSUOLO a prezzo di saldo: quattro BIG ITALIANE sono già pronte in fila per acquistarlo Berardi lascerà il Sassuolo.

Berardi lascerà il SASSUOLO a prezzo di saldo | quattro BIG ITALIANE sono già pronte in fila