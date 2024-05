Benevento-Carrarese cresce l’attesa | già staccati 3500 tagliandi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe non siamo ai livelli di entusiasmo dei playoff (poi vinti) di serie B del 2017 poco ci manca. E’ una vera e propria corsa al biglietto (circuito ticketone) quella partita ieri pomeriggio per i tifosi giallorossi che hanno già acquistatoper la semifinale di ritorno di domenica sera contro laal “Ciro Vigorito”. I mugugni e le difficoltà registrate ieri per l’iniziale assenza della vendita on line, poi attivata in serata dopo il dietrofront delle autorità di pubblica sicurezza, fanno parte del passato e già oggi potrebbero andare esauriti i biglietti di alcuni settori. Si avvia verso il sold out la ‘Curva Sud’ superiore dove la disponibilità è bassa così come anche per la ‘Tribuna Superiore Sinistra’ e quella ‘Destra’.