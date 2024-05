Benessere visivo e integratori | tre attivi naturali per la salute degli occhi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) Iloculare è fondamentale per la qualità della vita. Una corretta integrazione con vitamine e minerali specifici può contribuire a mantenere glisani e prevenire problemi visivi. Nutrienti come la luteina, la zeaxantina, e la vitamina A sono quindi essenziali per proteggere la retina e migliorare la vista: integrare regolarmente questi elementi nella dieta aiuta quindi a ridurre il rischio di degenerazione maculare e affaticamento. Accanto all’approccio terapeutico, che vede Licofor Plus come coadiuvante del trattamento medico principale, si stabilisce l’importanza dell’introduzioneche si prendono cura della nostra vista. L’alimentazione, infatti, non sempre è sufficiente per garantire il giusto bilanciamento di queste sostanze all’interno dell’organismo.