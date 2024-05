Ben Affleck balla da solo | l’ultimo indizio che fa gridare il mondo del gossip a una crisi irreparabile con Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) J.Lo e Bensono in? La notizia circola da giorni e come spesso accade nel, non appena il fuoco si affievolisce ecco che i tabloid mettono altra legna. Stavolta l’dellasarebbe la presenza dell’attore alla festa per il diploma della figlia primogenita Violet, avuta conGarner.era da, senzaed ecco quindi una girandola di commenti sulla fine del matrimonio tra i due. Sarà così? Stando a quanto pubblicato dal settimanale diPage Six, l’attore si sarebbe detto pentito di aver sposato la popstar, come in balia di un “sogno febbrile” e avrebbe aggiunto che “se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea, lo farebbe“. La coppia, che si è sposata nel 2022, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.