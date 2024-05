BELLARAI2 | PIERLUIGI DIACO E UNA PARATA DI VIP FESTEGGIANO LA GRANDE STORIA DI RAI2

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 30 maggio 2024) “”, in onda giovedì 30 maggio alle 21.20 su, è la serata evento condotta da. Unadi vip omaggiano i 70 anni della tv in Italia e in particolare i successi di. Era il 4 novembre 1961 quando una giovanissima Mina annunciava a tutti “i cittadini del monoscopio la nascita del “secondo canale”. In occasione delle celebrazioni per i 70 anni della nascita del servizio pubblico televisivo, ladisarà la protagonista di “”, uno speciale amarcord condotto dache la ripercorrerà attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti. Si comincerà con un montaggio-tributo grazie al quale il pubblico scoprirà le due caratteristiche che hanno fatto dila sua bandiera: sperimentazione di tanti nuovi generi e palestra di nuovi volti poi diventati storici.