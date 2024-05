Bella Rai 2 | tutto quello che c’è da sapere sul programma

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024)Rai 2: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming Stasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaRai 2, uno speciale amarcord condotto da Pierluigi Diaco che la ripercorrerà attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti la storia del secondo canale della tv di Stato.che va in onda in occasione delle celebrazioni per i 70 anni della nascita del servizio pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti Si comincerà con un montaggio-tributo grazie al quale il pubblico scoprirà le due caratteristiche che hanno fatto di Rai 2 la sua bandiera: sperimentazione di tanti nuovi generi e palestra di nuovi volti poi diventati storici. A seguire, ogni ospite parlerà del suo rapporto con Rai 2, commentando alcuni momenti divertenti e insoliti che lo riguardano e poi ricordando un personaggio storico del secondo canale.