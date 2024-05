Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 maggio 2024 | Hope rivuole Thomas alla Forrester ma Steffy dice NO!

Fonte : comingsoon di 30 mag 2024

La Forrester non vuole dare un'altra opportunità al fratello ma la Logan continuerà a insistere. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Steffy cercherà di convincere Hope a non riassumere Thomas. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 31 maggio su Canale5.

