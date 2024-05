Beatrice Valli fa nomi e cognomi | Ecco chi è l’influencer più insicura e quella con meno identità!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 30 maggio 2024), scelta di Marco Fantini a Uomini e Donne, con il quale ha creato una bellissima famiglia, ha raccontato il suo lavoro di influencer intervistata nel podcast The Roulette Talk. Laha risposto a molte domande, alcune anche scomode, senza peli sulla lingua. Riguardo al cambiamento del corpo dopo le gravidanze,ha risposto: E’ un tema a cui tengo molto su cui mi espongo spesso sui miei social, con le gravidanze io sono cambiata è cambiato anche il mio corpo. Ora ho un buon rapporto con il mio corpo, inizialmente no, avendo avuto il primo figlio molto giovane, il mio corpo è cambiato così velocemente che mi ha fatto vedere tante sfaccettature della mia vita, del mio corpo, di me stessa sia dentro che fuori. Ad oggi sono fiera diche sono dentro e fuori.