Beatrice Luzzi batte un colpo sui social dopo la rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha lanciato una frecciata pungente adla notizia della. La relazione, nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello 2023, è giunta al capolinea a distanza di pochi mesi dalla fine del reality di Canale 5, come aveva già previsto tempo addietro la celebre attrice seconda classificata.pungela stoccataaveva già manifestato scetticismo sulla durata della relazione tra. L’attrice aveva ipotizzato che la loro storia non sarebbe durata oltre i 40 giorni, una previsione che si è rivelata corretta. I due ex concorrenti hanno infatti deciso di separarsiuna vacanza ad Ibiza con Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo, a causa di importanti differenze caratteriali.