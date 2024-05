Bat accusa | frode fiscale misure cautelari e sequestri per circa 355 milioni di euro Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dettagli in una conferenza, stampa in mattinata Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta stanno eseguendo diversedi custodia cautelare – emesse dal G.I.P. presso Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali; sono in corso di esecuzione inoltredi beni per un valore di 355di. L'articolo Bat,per355di di proviene da Noi Notizie.. .