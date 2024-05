Basket programma semifinali playoff Serie A2 2023 2024 | date orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilcon tutte le informazioni sulle, glie come vedere in diretta tv ledeidellaA2di. Prosegue il cammino verso la promozione, che premierà due delle otto squadre ancora in corsa. I quarti di finale hanno regalato grande spettacolo, anche se lehanno visto degli equilibri di forza ben delineati: infatti, nessunaha avuto bisogno di gara-5, e ben quattro sono terminate 3-0. Ora, il Tabellone Oro vede in scena i confronti tra Forlì e Trieste e quello tra Udine e Cantù, mentre nel Tabellone Argento andranno in scena Trapani-Verona e Rieti-Fortitudo Bologna. Nomi prestigiosi, grandi piazze che mirano a tornare in A1: si entra nella fase più calda, la posta in palio si alza così come il livello delle giocate.