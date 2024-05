Basket playoff Serie A 2023 2024 | Milano è la prima finalista Brescia ko anche in gara-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) L‘Olimpiaè ladeidi. La squadra di Messina chiude nel migliore dei modi unadominata e lo fa in casa divincendo-3, dopo i successi in-1 e-2 al Forum, con il punteggio di 96-86. Cinque giocatori in doppia cifra per l’EA7. Il migliore è Ricci con 16 punti. BeneHall, Mirotic e Shields con 14 punti a testa. Oltre i 10 puntiNapier (12+3 assist). Record di triple in stagione per l’Olimpia, che mette a referto ben 18 canestri dall’arco. Non bastano alla Germani i 21 punti di Massinburg e i 15 di Gabriel per evitare il 3-0 nella. Quarta finale consecutiva per, che ora attende la vincente dellatra Virtus Bologna e Reyer Venezia, che vede la squadra di Banchi avanti sul 2-1.