Basket l’Olimpia Milano raggiunge la finale scudetto Vittoria anche a Brescia e 3-0 nella serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Olimpaè la prima finalista dei Playoff dellaA di. La squadra di Ettore Messina chiude lacontro la Germanisul 3-0, vincendogara-3 con il punteggio di 96-86. Una partita che ha vistosempre in controllo fin dal primo quarto, gestendo poi il vantaggio. Si tratta della quartaconsecutiva per, che ha vinto gli ultimi due titoli contro quella Virtus Bologna che potrebbe ritrovare nuovamente contro. Domani ci sarà gara-4 tra Venezia e Virtus. Una prestazione eccezionale dall’arco per(18/36), con Giampaolo Ricci come miglior marcatore dell’incontro con 16 punti. Importantii 14 di Shavon Shields, Nikola Mirotic e Devon Hall, oltre ai 12 di Shabazz Napier. Anon bastano i 21 di C.