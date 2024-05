Basket femminile | l’Autosped Derthona fa festa con la promozione in Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)BCCdi Castelnuovo Scrivia, che da anni ha una vera e propria sinergia con ilvero e proprio (quello di Tortona, in A maschile), è promosso inA1. Vittoria per 2-0 nellafinale per lasu San Giovanni Valdarno, con gara-2 terminata per 59-81 a favore della formazione piemontese. Si completa così il quadro delle scalate nel massimo campionato iniziato ieri con Alpo. Da diversi anni tra le migliori rappresentazioni delin A2, ilsi è trovato a vivere una stagione di quelle veramente importanti. Record di 24-2 in stagione regolare, poi imbattibilità nei playoff in cui sono arrivati i 2-0 su Alperia Bolzano, Martina Treviso e appunto San Giovanni Valdarno.