Basket 3×3 | a Marsiglia Italia con una vittoria e una sconfitta alle Women’s Series

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si sta disputando in questi due giorni la seconda tappa, in termine tecnico “stop”, delle2024, il circuito che da qualche anno è stato creato dalla sezione 3×3 della FIBA per mantenere alta l’attività durante i periodi estivi. In particolare, questo evento sta andando in scena ae l’è presente con una squadra composta da Chiara Consolini, Laura Spreafico, Maria Miccoli e Stefania Trimboli. Otto le squadre al via, divise in quattro gironi da due: le prime vanno direttamente in semifinale, seconda e terza ai quarti incrociati. L’ha disputato i primi due incontri ieri, contro le ungheresi di Gyor e poi contro l’Ucraina, sempre nel girone A. Sono arrivate unaper 18-16 e poi unamolto netta per 21-10.