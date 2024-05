Baschirotto sicuro | Bastoni il migliore in Serie A! Come altri top

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha parlato apertamente della sua ammirazione per Alessandro, definendolo il miglior difensore dellaA. In un’intervista rilasciata a TvPlay su Twitch ha fatto anche un paragone con i più grandi della storia. I COMPLIMENTI – La stagione 2023-2024 è stata particolarmente positiva per, che ha continuato a essere un elemento cruciale nella difesa dell’Inter. Con prestazioni solide e costanti, ha contribuito in modo significativo alla corsa del club nerazzurro per il titolo e nelle competizioni europee. Di questo ne ha parlato il collega: «Ha fatto una grande stagione, poi guardo spesso i difensori italiani perché a livello mondiale hanno sempre fatto la differenza. Infatti i miei idoli sono Cannavaro, Nesta e Maldini.