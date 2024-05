Barzanò un incontro per la riqualificazione delle ex scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Un sfregio architettonico in centro al paese. Il Comune di, Assessorato al Governo del Territorio, ha organizzato per questa sera, giovedì 30 maggio alle 21.00, unper presentare il progetto didell’edificioexelementari. L’appuntamento è nella sala civica di via Colli 10, dove interverranno l’architetto Roberto Spreafico che ha curato il progetto architettonico, e gli ingegneri Raffaele Perego, che si è occupato del progetto strutturale, Donato Mauri per il progetto impianti meccanici e Mauro Pozzi per il progetto impianti elettrici. Saranno inoltre presenti il sindaco, Gualtiero Chiricò e l’assessore al Governo del Territorio, Fernanda Veronelli. L’si inserisce in un più ampio dibattito che vuole richiamare l’attenzione su un importante edificio storico di, custode della memoria collettiva, che da anni si è avviato verso una condizione di fatiscenza, per il quale è stato messo a punto il progetto di, in attesa di reperire i necessari finanziamenti per poter procedere al suo recupero.