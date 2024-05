Bari crolla il tetto di una piscina | all’interno anche bambini Ci sono dei feriti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Momenti di tensione a, dove èto ildi una, in via Saverio Lioce nel quartiere di Poggiofranco. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe riguardato una parte di controsoffitto della struttura, la Energy Live, che si sviluppa in un ambiente sotterraneo. Solamente tre le persone cherimaste ferite e a giudicare delle immagini devastanti, è stato un vero e proprio miracolo.Leggi: Mediaset aiuta Pino Insegno? La strana mossa che salva “Reazione a catena”in quel momento c’erano diverse persone, tra cui gruppi diimpegnati nei corsi di nuoto. Idue minorenni e un’istruttrice. L’istruttrice 34enne ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all’ospedale Di Venere di; una ragazzina di 14 anni è stata condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale; un bambino di 7 anni ha rimediato una distorsione ed è stato curato sul posto.