Bari crolla il controsoffitto di una piscina | almeno tre feriti tra cui un bambino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ildi unato a: il bilancio provvisorio parla ditre, tra cui due in codice rosso ma non in pericolo di vita. A cedere, intorno alle 17.30, sarebbe stata una controsoffittatura dellaEnergy Live di via Saverio Lioce, nel quartiere Poggiofranco. Il crollo avrebbe investito tre persone, due adulte e un. Le due persone adulte sono state portate in ospedale in codice rosso e la più grave avrebbe un trauma addominale. Il, invece, sarebbe rimasto ferito in modo meno grave. Poco prima del crollo, secondo le prime notizie, altri bambini che frequentavano laerano usciti dalla struttura.