Fonte : tg24.sky di 30 mag 2024

30, sarebbe stata una controsoffittatura della piscina Energy Live di via Saverio Lioce, nel quartiere Poggiofranco. Il controsoffitto di una piscina è crollato a Bari: il bilancio provvisorio parla di almeno tre feriti, tra cui due in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Bari crolla controsoffitto di una piscina | tre feriti tra cui due minori di 14 e 7 anni