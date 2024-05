Bari aperta l’inchiesta per l’espulsione di Bellomo contro la Ternana Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Secondo quanto riportato da Laedizione, la Procura Federale della Figc ha aperto un fascicolo suldi Nicolanel match dei play out vintola3-0. E’ avvenuta il 23 maggio. La Figc apre un’indagine suldiCome viene riportato sul sito:non era sceso in campo in quel match ed era stato espulso al 33? del secondo tempo dall’arbitro La Penna, con la sua squadra già in vantaggio di tre reti, dopo aver discusso dalla panchina con un raccattapalle. A portare la Procura federale ad accendere i fari sul cartellino rosso sarebbero state alcune scommesse suldel calciatore, effettuate prima del fischio d’inizio della partita. Molti bookmakers operanti sul territorio nazionale solitamente rimborsano questo tipo di giocate se il calciatore non è in campo al momento in cui viene espulso: le puntate eventualmente effettuate non risultano così vincenti.