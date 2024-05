Banca Generali Private riunisce a Napoli 70 imprenditori | Nostro modello olistico fa la differenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) di Giuseppe Delle Cave Sono, almeno 70, in cerca di soluzioni per far crescere il loro business quelli riuniti stasera nella suggestiva cornice di Villa d’Angelo, in via Aniello Falcone a, da. Non solo debito, non solo interventi di accesso al credito, si è parlato soprattutto di come rispondere alle esigenze della clientela corporate ed offrire garanzie anche per quanto riguarda il riposizionamento delle aziende in ottica Esg, i parametri della sostenibilità che oggi guidano la classifica della competitività. Come? Attraverso una rete di consulenti che puntano all’approccio one-to-one, assicurando alle Pmi soluzioni sartoriali e accompagnandole tutti i giorni fino a quotarle, in alcuni casi, anche in borsa.