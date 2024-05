Bambina di 9 anni in fin di vita | spari da una moto a Londra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si trova in fin diladi noveche è stata colpita da una raffica di proiettili a. L’aggressione proveniva da una, ed è avvenuta dei pressi del ristorante dove lei e la famiglia erano seduti a cenare. Glisono ancora in fase di accertamento da parte della polizia britca, che si è subito recata sul posto nella zona est della città.: i feriti Oltre alla piccola, coinvolti anche altri feriti. Si tratta di tre uomini, rispettivamente di 26, 37 e 49, che si trovavano nel raggio d’azione dell’aggressore. Le prime parole della Polizia londinese in merito sono state riportate da quotidiani come Sky News. “Lasta ora lottando trae morte. Per quanto riguarda la condizione di salute delle altre tre persone ferite, dai primi dati emerge che sono stabili, anche se uno di loro ha riportato ferite che potrebbero cambiargli la”.