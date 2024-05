Bambina di 3 anni cade dal balcone nel Lecchese | ricoverata al Papa Giovanni XXIII è gravissima

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unadi 3si trovaall’ospedaleGiovdi Bergamo in gravissime condizioni dopo essere caduta daldella sua abitazione di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. L’incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di giovedì (30 maggio), intorno alle 16: la piccola in quel momento si trovava sola in casa, poiché il papà era sceso a prendere gli altri due figli di ritorno da scuola e la madre era al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si sarebbe arrampicata sulperdendo l’equilibrio e rimediando diversi traumi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, arrivato da Milano, un’automedica e un’ambulanza: laè stata trasportata in volo in codice rosso. .