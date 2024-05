Balneari | M5S ‘maggioranza pagliaccesca 3 partiti 3 posizioni diverse’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – ?Siamo arrivati alla fantascienza: nel cortocircuito in cui è finito il governo sui, siamo al punto che pare Salvini ad essere quello con più realismo. La Lega, infatti, ha fatto cadere il tabù del no alle gare pubbliche, dopo un anno e mezzo di prese in giro ridanciane nei confronti del settore messe in atto insieme a Fdi e FI. Chiaro, Salvini già immagina un sistema di gare pseudo-fasulle indirizzate verso gli attuali concessionari: probabilmente è convinto che a Bruxelles abbiano tutti due fette di prosciutto agli occhi. Sta di fatto che ad oggi, mentre il comparto è prossimo alla paralisi totale, a destra registriamo una baraonda: tre, tre”. Così in una nota il vicepresidente del M5S Mario Turco e i parlamentari Marco Croatti e Giorgio Fede.