Baker Hughes la multinazionale a gonfie vele 1500 dipendenti e commesse per altri 3 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un’eccellenza mondiale incastonata sotto le Alpi Apuane. Numeri importanti e soprattutto dati incoraggianti per il futuro di, sono stati illustrati ieri nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi da chi negli ultimi treha diretto la sede di Avenza della, l’ingegner Emanuele Pietrangeli. Giunto al termine del mandato triennale, Pietrangeli in una sorta di bilancio della gestione dal 2022 ad oggi, ha elencato in commissione diversi numeri, per lo più confortanti, riguardo occupazione e prospettive future dell’azienda.come risaputo ha una sede operativa anche a Massa, ma l’analisi è stata quasi esclusivamente su Avenza, o come spiegato in commissione dall’ingegnere, sullo ‘stabilimento’ di Avenza, rimarcandone importanza e ruolo, soprattutto grazie alla crescita poderosa avuta negli ultimi trein termini di forza lavoro e ordini ricevuti.