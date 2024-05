Baguette fatta in casa | come prepararle in 3 step!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 maggio 2024) Laè uno dei simboli della Francia, soprattutto quanto si parla di cibo! Chi di noi ha avuto l’occasione di fare una gita Oltralpe, ha potuto apprezzarne la croccante crosticina e la mollica morbida e ariosa. Fortunatamente per noi, ormai la ricetta ha travalicato i confini e si è diffusa anche in Italia, tanto che spesso è possibile reperirla in panetteria o nei supermercati più all’avanguardia. Eppure, prepararla inè semplicissimo e la riuscita è assicurata. Bastano 3 ingredienti più un pizzico di sale per insaporire, ma è necessaria molta pazienza non tanto per preparare il pane in sé quanto per i tempi di lievitazione che prevedono 3diversi. Il primo per il lievitino, la preparazione base che serve“propulsore” del panetto e richiede un’ora di riposo una volta pronta.