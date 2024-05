Baglioni canterà l’inno di Mameli alla Festa della Repubblica ai Fori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (askanews) –Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78esimo Anniversarioproclamazionepresenza del capo dello Stato, sarà interpretato da Claudio, accompagnato dBanda InterforzeDifesa. Nell’accogliere l’invito per il solenne evento,ha dichiarato: “EseguireNazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l’idea di un intero Paese di gente perbene.