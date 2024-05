Badge i minuti dalla timbratura del cartellino al tornello vanno pagati | lo dice la Cassazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) La corte diha stabilito che i dipendenti hanno diritto a ricevere una retribuzione per iimpiegati nelle attività precedenti e successive alla prestazione lavorativa. La sentenza è stata emessa nei confronti di Telecom, costretta a pagare oltre 1.500 euro a tre lavoratori per il tempo trascorso “delalposto all’ingresso al completamento della procedura di log in e di 5giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alladelalall’uscita”. Normativa sull’orario di lavoro Il pronunciamento della Corte disi basa sulla normativa vigente relativa all’orario di lavoro, in particolare sul Dlgs 66/2003 e sulle direttive comunitarie 93/104 e 203/88.