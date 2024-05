Aviaria rilevato virus negli alpaca primo caso documentato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per la prima volta è statoildell’influenza. Ilè in fase di studio. L’allarme influenzasi estende ora agli. I Laboratori dei Servizi veterinari nazionali (Nvsl) hanno confermato la presenza dell’influenzaad alta patogenicità (Hpai) H5N1 in alcuni esemplari di, precedentemente esposti a locali dove era stato eliminato pollame infetto., ultime dagli USA – notizie.comLa notizia arriva dagli USA. Questa scoperta segna ildi Hpai, secondo quanto riportato dall’Animal & Plant Health Inspection Service (Aphis) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda). Nonostante la novità del ritrovamento, l’Aphis sottolinea che tale conferma non è stata completamente inaspettata.