Autovelox le novità che faremmo bene a conoscere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ora non sarà più possibile agire in modo indiscriminato nel posizionamento degli, ecco cosa cambia con il nuovo provvedimento. Rispettare il Codice della Strada quando ci si mette al volante (vale ovviamente anche per chi è su una due ruote o a piedi) è indispensabile per non andare incontro a multe, oltre che per non causare pericoli a se stessi o agli altir. Davvero indispensabile è ovviamente, anche se non è così scontato per tutti, anche essere al di sotto del limite di velocità previsto, situazione che può comportare una sanzione anche piuttosto elevata. Il posizionamento deglidovrà avvenire secondo regole ben precise – Foto Cityrumrs.itRiuscire a farla franca appare però impossibile quando si trova unsul proprio percorso, strumento sempre più utilizzato dalle amministrazioni, non solo per inivtare tutti a essere più prudenti, ma anche, purtroppo troppo spesso, per fare cassa.