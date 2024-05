Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

Nell’auto, una Ford Fiesta, c'erano un giovane e la madre. . . È accaduto, intorno alle 14, in piazza Vann'Antò a Ragusa. . I due sono usciti dall’abitacolo, per fortuna senza gravi conseguenze, sono stati soccorsi e portati in ospedale.

Auto precipita sulla ferrovia madre e figlio in ospedale a Ragusa senza gravi conseguenze