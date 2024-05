Auto elettriche Stellantis apre le porte dell’Europa alla Cina E l’Italia attende la disfatta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il fatto economico realmente rilevante delle ultime settimane è rappresentato ddecisione didi diventare la casa distributrice delleprodotte dcinese Leapmotor. Un noto giornale economico si è chiesto se in questo modo la casamobilistica europea farà da cavallo di Troia per l’arrivo dell’elettrica cinese in Europa. È noto comesia abbastanza indietro in questo campo. Con questa mossa il super (pagato) manager portoghese Tavares, amministratore delegato di, spera forse di recuperare il ritardo accumulato rispetto ai competitor europei. Per ora si tratta della distribuzione, ma l’accordo prevede anche la produzione congiunta. Naturalmente, ha rivelato il super manager intervistato, la decisione finale di dove produrre le nuove, essenzialmente se in Polonia o in Italia, dipenderà dalle condizioni economiche.