Auto cinesi in Italia ministro Urso detta le condizioni con un chiaro diktat

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoprosegue nell’apertura ai produttori diin, ma a determinate. La guida del Mimit, infatti, dall’inaugurazione della Casa del ‘Made in Italy’ a Catania lancia unmessaggio a chi dal mercato asiatico è intenzionato ad approdare nel Bel Paese come nuovo costruttore sul territorio, ma le richieste avanzate dalsono chiare e ferme, con l’che non ha intenzione di essere un mero polo di appoggio o vendita.leper leUn nuovo costruttore insì, ma che sia un plus per l’industriamobilisticana e non solo un polo d’assemblaggio. Lo chiede ilAdolfo, che parlando all’inaugurazione della Casa del ‘Made in Italy’ a Catania ha lanciato delleaffinché da Roma vengano aperte le porte a costruttoriin arrivo in