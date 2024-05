Aumenti di 280 euro e 35 ore settimanali | al via la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – E’ partito il confronto fra sindacati e industriali suldelnazionale dei. Unnazionale che scadrà fra un mese. È iniziato nella sede romana di Confindustria il primo incontro per launitaria tra sindacati di categoria e Federmeccanica-Assistal per ildelnazionale collettivo di lavoro dei2024-2027, 30 maggio 2024. ANSA/Ufficio Stampa FIOM +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK È iniziato nella sede romana di Confindustria il primo incontro per launitaria tra sindacati di categoria e Federmeccanica-Assistal per ildelnazionale collettivo di lavoro dei2024-2027.