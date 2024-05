Attacchi ucraini in Russia con armi occidentali anche Biden pronto a dire sì Lavrov | Reagiremo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe“sta prendendo in considerazione” di revocare i limiti all’uso da parte dell’Ucraina delle“a corto raggio” statunitensi per attaccare in. Lo scrive il quotidiano americano Washington Post, secondo cui alla Casa Bianca sta crescendo la preoccupazione per la vulnerabilità ucraine sul campo di battaglia. Il via libera degli Usa all’utilizzo diper colpire inseguirebbe quelli di Regno Unito, Polonia, Finlandia e Canada, mentrela Francia e la Germania si sono dette favorevoli.il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha auspicato che Kiev possa utilizzarefornite dai Paesi dell’Alleanza atlantica per operazioni mirate in territorio russo.