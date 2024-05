Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei | pattuglia da record a Roma presenti tutte le stelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista agli2024 dileggera, che andranno in scena adal 7 al 12 giugno. Il Bel Paese sarà rappresentato da ben 116 azzurri (63 uomini e 53 donne), ovvero ilassoluto per una rassegna continentale. Il DT Antonio La Torre ha selezionato una rosa decisamente ampia, in cui figurano praticamenteledel movimento tricolore.i Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Antonella Palmisano (20 km di marci), Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta (4×100). Vedremo in gara anche Leonardo Fabbri (grande favorito nel getto del peso dopo l’argento ai Mondiali outdoor e il bronzo iridato in sala), Lorenzo Simonelli (ambizioso sui 110 ostacoli dopo l’argento ai Mondiali indoor sui 60 hs), Mattia Furlani (tra i pretendenti al podio nel salto in lungo dopo l’argento mondiale al coperto), Zaynab Dosso (fresca di 11.