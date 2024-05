Atletica Daisy Osakue carbura verso gli Europei | terzo posto in Diamond League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)stando quando mancano otto giorni aglidi Roma. L’azzurra ha conquistato un buona Oslo (Norvegia), dove va in scena la sesta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La piemontese ha scagliato il disco a 63.29 metri, avvicinandosi sensibilmente allo stagionale di 63.48 siglato lo scorso 4 maggio a Crema e firmando l’ottava misura della carriera (detiene il record italiano con il 64.57 di Pietrasanta nel 2023). La finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha trovato il risultato valido al primo tentativo, poi successivamente è andata in calando: nullo, 60.11, nullo 60.51, 62.89. La 28enne, seguita da Maria Marello, sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire a un ruolo da protagonista durante la rassegna continentale e ha i mezzi per inseguire un risultato degno di nota nella capitale.