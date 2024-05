Fonte : sportface di 30 mag 2024

Unico assente tra gli ori dei Giochi è invece Massimo Stano, frenato dall’infortunio di Antalya. Per i 100 maschili e l’alto maschile, vista l’assegnazione di wild card per i campioni in carica, sono 4 i convocati e non 3.

Atletica 116 azzurri convocati per gli Europei di Roma | è record